Le indiscrezioni in merito l’arrivo della futura serie di GPU basate su architettura Blackwell sono attualmente molto confuse e poco chiare, Universal Daily News ha dichiarato un lancio possibile entro fine 2024 sia per la RTX 5090 che per la RTX 5080, in seguito però una fonte direttamente da Moore’s Law is Dead ha suggerito che vedremo solo la GeForce RTX 5090 prima della fine dell’anno, per ultimo il leaker kopite7kimi ha affermato che invece la GeForce RTX 5080 potrebbe uscire prima della GeForce RTX 5090.

Queste indiscrezioni sebbene siano in contrapposizione tra loro, sono anche in contrapposizione con quanto fatto dall’azienda nel corso degli anni precedenti, infatti siamo stati abituati a vedere dapprima le esordio della top di gamma assoluta della serie seguita poi dalla seconda in classifica, un cambio di rotta risulterebbe dunque inatteso sebbene facendo due analisi non propriamente privo di senso, scopriamo perché.

Conquistare il mercato

In teoria la seconda in classifica dell’azienda attinte verdi, la RTX 5080, dovrebbe vantare prestazioni leggermente superiori all’attuale RTX 4090, ciò le consentirebbe fin da subito di attestarsi come scheda video più potente del mercato, un titolo poi che passerebbe a pieno diritto alla top di gamma RTX 5090, rendendola di fatto la regina indiscussa di tutto il mercato spostando le vendite completamente sulla fascia della serie RTX 50.

Al momento però si tratta solo solo di voci di corridoio e di indiscrezioni, non sappiamo se Nvidia ha preso una decisione definitiva in merito, i cambi di rotta possono sempre essere possibili visti i lunghi tempi di attesa che dovremmo aspettare prima di vedere la presentazione delle nuove schede della famiglia, attualmente infatti Nvidia ha altre gatte da pelare in merito al sistema di dissipazione delle sue schede.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per capire se l’azienda rilascerà qualche nuovo dettaglio in merito alle sue schede video sia dal punto di vista delle specifiche sia dal punto di vista dei tempi di arrivo e del costo.