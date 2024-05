Un’aura di innovazione si sta diffondendo nel mondo della tecnologia con l’arrivo di iOS 17, il sistema operativo di Apple, che accoglie calorosamente una nuova funzionalità di ricerca istantanea, nota come “Cerchia e Cerca“. Questa aggiunta rivoluzionaria, ispirata da una simile caratteristica già presente su Android, solleva il velo dell’opportunità per gli utenti di esplorare il vasto mondo del web proprio con una semplice “cerchiata” Diretta sullo schermo. L’incarnazione di questa funzione è una testimonianza tangibile della convergenza tra le piattaforme mobili più diffuse. Offrendo agli adepti di iPhone un assaggio della versatilità tipicamente associata al sistema operativo di Google.

iOS e le prossime innovazioni in arrivo

Il punto fondamentale di questa rivoluzione tecnologica risiede nell’intelligenza artificiale, che si erge come fulcro della user experience. Consentendo agli utilizzatori di sfruttare le potenzialità del loro dispositivo in modo intuitivo e dinamico. Con “Cerchia e Cerca“, gli utenti possono selezionare qualsiasi elemento visivo, che sia un’immagine o un frame di un video, e sfruttare l’impulso creativo dell’IA per condurre ricerche istantanee sul web inerenti a ciò che è stato cerchiato. Questo processo, alimentato appunto dall’AI, si trasforma così da un’idea astratta a una realtà tangibile. Fornendo alle persone uno strumento potente per esplorare il vasto oceano di informazioni presenti nel cyberspazio.

Il passaggio di tale funzione da Android a iOS 17 rappresenta una tappa significativa nella storia della tecnologia mobile. Sottolineando il costante flusso di innovazione e ispirazione che caratterizza il settore. La collaborazione tra i giganti tecnologici per portare le migliori caratteristiche delle rispettive piattaforme agli utenti è un segno tangibile del desiderio comune di elevare l’esperienza dei singoli individui oltre i confini dell’ordinario. Insomma, con questa incredibile novità iOS17 si immerge in un nuovo mondo di possibilità, pionieristico e all’avanguardia. Il quale promette di arricchire la vita digitale dei clienti Apple con una semplice interazione “circolare” sul display.