Con una nuova truffa generata interamente dall’intelligenza artificiale, alcuni malviventi avrebbero illuso ed ingannato delle persone. Come si può vedere in basso il messaggio sembra essere proveniente da una ragazza che vorrebbe una nuova conoscenza, invitando il malcapitato di turno ad iscriversi al sito di incontri indicato. Ovviamente non c’è nulla da fidarsi, statene alla larga.

La truffa va avanti con un messaggio generato dall’intelligenza artificiale, eccolo qui

“Ciao, sono Jerrica, non rinunciare al mio tentativo di conoscerti, voglio vederti nel mio letto. Sono una ragazza aperta, coraggiosa e sexy, piena di energia e ispirazione positive e sexy. Sogno di liberarmi dalle dure grinfie della tristezza e della malinconia per affrontare l’avventura e il sesso passionale.

L’uomo con cui avevo una relazione non poteva darmi sincerità di sentimenti e gioia, voglio ricominciare da capo. Puoi guardare il mio profilo per decidere, Goldie-Jerrica867 inserisci il mio nickname e mi troverai, Lì puoi leggere di me, vedere foto, video, lasciare commenti, chattare con me. La gamma di servizi è enorme e possiamo usarla comodamente.

Vieni, ti aspetto, il tuo Jerrica“.

Questo messaggio potrebbe essere facilmente frainteso da molti utenti, soprattutto quelli che non sono esperti sul web. Scopo dei malfattori è proprio quello di inoltrare questo messaggio a più persone, cogliendo impreparate quelle meno avvezze a queste pratiche.

Purtroppo in molti ci sono cascati, concedendo i loro dati personali e anche quelli delle carte di credito all’interno del form di iscrizione a quello che il messaggio dice essere un link per un sito di incontri. Chiaramente lo stesso link noi non lo abbiamo incluso nel testo per evitare che qualcuno potesse cliccarci su, ma bisogna capire tutto perbene: cliccare sul collegamento non è dannoso. Bisogna assolutamente evitare di compilare il modulo che ne viene fuori, siccome è quello che concederà i vostri dati ai truffatori.