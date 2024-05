Samsung Galaxy A15 non è uno smartphone qualunque, ma uno dei migliori in circolazione per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, essendo oggi acquistabile ad una cifra che non va comunque oltre i 150 euro, risultando essere una delle più basse in circolazione.

Il prodotto è caratterizzato da un display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, che presenta un risoluzione FullHD+, tutto gestito da un buon processore, il quale prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (che può essere incrementata tramite la microSD fino ad un massimo di 1TB). La batteria, sopratutto nella fascia bassa della telefonia mobile, rappresenta un componente fondamentale, infatti è da 5000mAh, e può garantire lunghe sessioni di utilizzo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Samsung Galaxy A15: offerta da non credere valida oggi

Ottima occasione per risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartphone, gli utenti che oggi vogliono Samsung Galaxy A15, devono sapere che lo sconto applicato da Amazon è assolutamente temporaneo, e potrebbe terminare molto presto. Il valore consigliato è di 239 euro, con una riduzione del 40% sul prezzo stesso, così da poter avere tra le mani il dispositivo con il pagamento di soli 144 euro. Premete qui per completare l’acquisto.

Il comparto fotografico è composto precisamente da tre sensori differenti, un principale da 50 megapixel, utile per riuscire a scattare buone istantanee nella maggior parte delle occasioni, seguito a ruota da un sensore da 13 megapixel per godere di un maggiore angolo di visuale, per finire con 2MP di macro (spesso inutilizzati). Spostandoci nella parte anteriore, balza sicuramente all’occhio il sensore da 13 megapixel, che potrà essere utilizzato per realizzare vlog, selfie e similari, riuscendo così a non dover ricorrere alla fotocamera posteriore.