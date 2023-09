Siete affezionati al vecchio stile di orologi ma non volete rinunciare alla tecnologia degli smartwatch di ultima generazione? Amazon ha la giusta offerta per voi.

Il fantastico Fossil Smartwatch Gen 6 con Wear OS by Google da uomo presenta il design classico di un’orologio da polso con cinturino in acciaio inossidabile ed un display touch screen da ‎1,2 Pollici.

Le caratteristiche dello smartwatch Fossil

Lo smartwatch targato Fossil in collaborazione con Google può essere collegato con facilità al vostro smartphone, sia che abbia un sistema operativo Android sia che sia un dispositivo iOS.

È studiato per avere un’autonomia di circa 24 ore, che varia a seconda dell’utilizzo. Per raggiungere l’80% di ricarica impiega circa mezz’ora di tempo. Potrete anche scegliere di attivare la modalità di risparmio energetico ed aumentarne ancora di più la durata. Il display è sempre attivo e questa particolare versione è dotata di una maggiore luminosità. Inoltre, potrete personalizzarlo come vorrete grazie ai centinaia di colori disponibili e ai differenti design realizzati per accompagnare ogni stile.

Questo smartwatch supporta moltissime applicazioni, partendo dall’assistente virtuale a quelle dedicate al fitness. Potrete addirittura effettuare dei pagamenti usando solo il vostro polso. Sono anche incluse tutte le funzioni base come il cronometro, il misuratore di battito cardiaco o il contapassi. Monitora, infatti, in maniera del tutto automatica, oltre le funzionalità poco fa elencate, anche il sonno o il livello di saturazione e persino la qualità del vostro sonno. Grazie all’attivazione del GPS potrete sapere esattamente la distanza che percorrerete durante le attività fisiche con estrema precisione. Il device è resistente all’acqua, quindi anche durante le escursioni più estreme o le gite al mare non avrete alcuna preoccupazione.

Potrete tenere sempre tutto sotto controllo con le notifiche che avvisano di messaggi, chiamate o di altro in base alle app al quale lo collegherete. Grazie al collegamento con il vostro smartphone si sincronizzerà automaticamente, fornendo l’ora e la data esatta senza doverle inserire manualmente.

Veniamo al punto: quanto costa? Amazon propone questo fantastico smartwatch al prezzo eccezionale di 213,39€ (invece di 329,00€) con uno sconto del 32%. Se invece preferite uno smartwatch dalle linee più tecnologiche vi consigliamo di guardare i prodotti Amazfit.