Vodafone distrugge TIM con GIGA SENZA LIMITI ogni mese e un regalo

Il mercato della telefonia mobile ultimamente ha accolto tantissime nuove offerte che gli utenti hanno potuto valutare e magari sottoscrivere per un prezzo molto vantaggioso. Ora risulta difficile trovare la promozione mobile giusta, ma non perché non ce ne siano. In realtà ce ne sono talmente tante che arriva l’imbarazzo della scelta ed è per tale motivo che tutti i gestori più famosi stanno cercando di prendere di nuovo in mano le redini del gioco. Dopo l’arrivo dei provider virtuali, i classici operatori hanno cercato di adeguarsi in ogni modo, trovando la quadra solo ultimamente. Tra questi ovviamente c’è anche il nome di Vodafone, che con le sue ultime proposte è stata in grado di riprendersi gran parte dei suoi vecchi clienti.

Il gestore anglosassone però sta curando anche un altro aspetto, il quale riguarda gli utenti che fanno già parte della famiglia. Più in particolare coloro che hanno già un’offerta di tipo fisso in casa, potranno beneficiare di un vantaggio in più questa volta sul loro numero mobile.

Vodafone sfodera l’asso dalla manica: ecco la Family+ con giga senza limiti a 9,99€ al mese

Come Vodafone ha comunicato durante gli ultimi giorni, c’è un’opportunità solo per coloro che hanno già un abbonamento in casa con il gestore anglosassone. Tutti potranno infatti avere modo di sottoscrivere un’offerta mobile per il loro numero cellulare, ottenendo tutto quello che c’è da ottenere.

Ogni mese infatti grazie alla Family+, ci saranno minuti senza limiti verso tutti e anche giga senza limiti verso tutti in 4G. Il prezzo da pagare è di 9,99 € al mese.