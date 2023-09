Vodafone cerca di riprendersi tutti i clienti persi in precedenza in favore dei tantissimi operatori telefonici virtuali presenti sul territorio, mettendo a disposizione una campagna promozionale dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il suo nome è Vodafone Special, può essere richiesta anche tramite il sito ufficiale, ed è pronta a far sentire la propria voce con un bundle quasi infinito.

Se volete risparmiare, almeno al giorno d’oggi, con Vodafone, siete costretti a richiedere la portabilità del vostro numero di telefono, uscendo allo stesso tempo da uno specifico operatore telefonico. I più fortunati sono sempre i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che effettueranno la portabilità verso Vodafone, entro la data limite eventualmente prevista.

Vodafone, quali sono le migliori offerte

La promozione di Vodafone, che ricordiamo può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale, è un ricettacolo di contenuti a basso prezzo: infatti l’utente che la sceglierà si ritroverà a pagare solamente 7,99 euro al mese per almeno 6 mesi, questo è il tempo promesso da Vodafone entro il quale sicuramente non si assisterà ad una rimodulazione contrattuale.

Il bundle messo effettivamente a disposizione è comunque di tutto rispetto, poiché composto da ben 150 giga di internet alla velocità del 4G, passando per illimitati minuti e SMS, senza vincoli o limitazioni particolari. Coloro che vorranno navigare in 5G possono intraprendere due strade: pagare un piccolo sovrapprezzo, oppure sperare di rientrare tra coloro a cui la connettività ad alta velocità venga offerta gratuitamente.