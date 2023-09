Kena Mobile, 150GB a meno di 6€ con la nuova offerta del momento

L’offerta Kena 5,99 di Kena Mobile, una delle tariffe di telefonia mobile più convenienti del momento, è stata prorogata fino al 5 settembre 2023. Questa promozione, disponibile a un prezzo di soli 5,99 euro al mese, offre un pacchetto di 150 GB di traffico dati ogni mese. Inoltre, per i primi 60 giorni, gli utenti possono beneficiare di un bonus aggiuntivo di 200 GB.

Kena Mobile: la promo non è aperta a tutti

La peculiarità di questa offerta è che è disponibile solo per coloro che effettuano la portabilità da operatori selezionati. Tra questi operatori troviamo Iliad e una serie di operatori virtuali come Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e molti altri. La promozione non è quindi aperta a tutti, ma solo a chi proviene da uno di questi specifici operatori.

Kena Mobile ha strutturato l’offerta Kena 5,99 in modo da renderla una delle più competitive sul mercato. Oltre ai 150 GB di traffico dati, gli utenti hanno accesso a minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e una velocità di navigazione in 4G fino a 60 Mbps. Se l’utente decide di attivare l’Autoricarica, riceverà ulteriori 50 GB ogni mese. Inoltre, per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea, l’offerta include minuti illimitati, 200 SMS e fino a 6 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi.

La proroga dell’offerta Kena 5,99 non è l’unica novità nel listino di Kena Mobile. L’operatore ha anche altre tariffe interessanti come Kena 6,99, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di traffico dati al costo di 6,99 euro al mese. Anche questa offerta è disponibile solo con portabilità da operatori selezionati. Altre proposte includono Kena 7,99 e Kena 9,99, che offrono rispettivamente 150 GB e 230 GB di traffico dati, sempre con minuti illimitati e 200 SMS.

In sintesi, Kena Mobile continua a rinnovarsi e a proporre offerte competitive per attirare sempre nuovi clienti.