Vodafone, 9,99 euro al mese per GIGA SENZA LIMITI

Se da un lato tanti utenti scappano da Vodafone, ce ne sono tanti altri che invece tornano. Gli inviti da parte del gestore stanno arrivando copiosamente nell’ultimo mese.

Ovviamente c’è anche un altro aspetto che Vodafone sta coltivando nell’ultimo periodo, ovvero quello di dare qualcosa in più ai suoi già clienti. Coloro che infatti hanno una promozione in ambito domestico, potranno questa volta beneficiare di qualcosa di grande. Si tratta di una promozione mobile da sottoscrivere solo se si è titolari di un abbonamento in fibra ottica. L’opportunità garantisce tanti contenuti, forse mai così prolifici, è un prezzo bloccato per sempre sotto i 10 € mensili.

Vodafone interviene ancora verso i suoi già clienti: ecco l’offerta Family+

Dopo aver dato agio ai gestori concorrenti di districarsi nel mondo della telefonia mobile come se fossero padroni, il leader di sempre è ritornato in pompa magna. Vodafone infatti torna con una delle offerte del passato che prende il nome di Family+, soluzione che include al suo interno i migliori contenuti a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. Secondo quanto riportato sarebbero tantissime le persone che starebbero sottoscrivendo l’offerta, in virtù proprio del grande rapporto tra quantità e prezzo. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile, messaggi senza limiti verso tutti e inoltre giga senza limiti per navigare in rete 4G.

Almeno per il momento Vodafone non sembra intenzionata a modificare queste offerte, soprattutto per i suoi già clienti. Tale soluzione ha un prezzo estremamente vantaggioso, siccome consiste in un totale di sole 9,99 € al mese per sempre.