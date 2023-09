A settembre ci saranno grandi novità per i clienti Vodafone! Nascono nuovissime offerte riguardanti la fibra in casa e anche una particolare promozione che nasconde una grandissima sorpresa!

Dal 28 agosto, per chi decide di attivare la linea fissa è anche incluso uno sconto incredibile sulla bolletta della luce e del gas. Scopriamone tutti i dettagli.

La nuova fantastica offerta Vodafone

Grazie alle offerte Vodafone inerenti alla fibra ottica, potrete accedere facilmente a diversi tipi di connessione (in base ovviamente alla copertura del luogo della propria abitazione). Attraverso l’uso della FTTH potrete navigare fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload. Questo è possibile mediante l’integrazione nella rete di una particolare tecnologia chiamata GPON. Cosa vuol dire tutto questo? Che potrete guardare in streaming in alta definizione tutti i contenuti che vorrete o fare sessioni di gaming senza alcuna interruzione e alla massima velocità.

Passiamo alle promozioni. Attivando una nuova offerta su rete fissa recandovi sul sito ufficiale Vodafone, avrete in regalo un buono di ben 240 euro sulla bolletta di gas e luce, grazie alla collaborazione con Pulsee.

Ci credereste se vi dicessimo che i vantaggi non sono ancora finiti? Oltre alla possibilità di navigare ad una velocità incredibile, avrete anche chiamate illimitate, un nuovissimo modem di ultima generazione e anche 3 mesi completamente gratuiti di Apple TV+.

La tariffa ha il prezzo di soli 24,90 euro al mese senza alcun vincolo. Per l’attivazione dovrete pagare una prima fattura da 19,90 euro una tantum. Attenzione: avrete tempo solo fino all’11 settembre, poi perderete questa succulenta occasione.

Nel caso, malauguratamente, non rientraste in questa promozione, non essendo clienti Pulsee, potrete sempre attivare una delle tantissime e vantaggiose tariffe con fibra misto rame!