Online, di recente, girano nuove immagini che sembrano ritrarre un nuovo modello di auto elettrica di casa Tesla mentre sfreccia sull’autostrada tedesca: la Model 3 Highland. Da queste foto è finalmente possibile intravedere qualche indizio sulla versione aggiornata della Model 3 classica.

In un post pubblicato su X (il social\ex twitter di Elon Musk) un utente ha condiviso quattro immagini che ritraggono, precisamente, il retro del veicolo.

I dettagli sulla nuova auto elettrica Tesla

Dalle foto pare proprio che l’auto in questione sia la versione rivoluzionata della Model 3, i cui riflettori e luci posteriori sembrano essere uguali a quelli dei prototipi già avvistati negli USA, in Cina e Nuova Zelanda.

La Tesla Model 3 classica può essere acquistata attualmente anche al prezzo di 18.000 euro nella giusta concessionaria. Si tratta del costo più basso registrato nel settore fino ad oggi. Questi prezzi e la tendenza al ribasso hanno attirato molti più automobilisti, anche grazie al design sportivo della Model 3, molto simile a quello della Model S.

Un altro dettaglio visibile dalle foto postate online riguarda invece il colore rosso della targa tedesca, la cui sequenza numerica inizia con 06. Questo particolare numero indica che è stata già immatricolata per un produttore, per un rivenditore o per un’officina e che quindi si avvicina sempre più al pubblico.

Da alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina si ha avuto la certezza che la Gigafactory Tesla con sede a Shanghai ha effettivamente iniziato la produzione del veicolo di prova elettrico. La produzione espansa su larga scala e le consegne dell’auto dovrebbero invece cominciare già il prossimo mese. Non si hanno ancora notizie sul prezzo della vettura, ma partendo comunque da un modello relativamente economico, si suppone che sarà piuttosto simile se non più basso.

Fortunatamente ci toccherà aspettare solo un altro po’ per scoprire tutti i dettagli e vedere se sia un auto sul quale valga la pena investire.