Twitter è un social media fondato nel lontano 2006 in California. Il social funziona in maniera un po’ differente rispetto ai suoi ‘rivali’. Infatti Twitter è principalmente un servizio di notizie. Gli utenti iscritti possono scrivere dei testi, chiamati appunto ‘tweet’ (lunghezza massima 280 caratteri), oppure condividere immagini, video o link.

Gli utenti possono quindi esprimere le loro opinioni su diversi argomenti anche ‘di tendenza’ grazie agli hashtag (#) utilizzati per categorizzare gli argomenti dei tweet.

Inoltre su Twitter è possibile seguire altri utenti, commentare i loro tweet e ricondividerli nel caso in cui dovessero piacere.

Nel 2022 il social passa sotto il controllo di Elon Musk, proprietario di SpaceX e Tesla, che ha deciso di causare il licenziamento di circa 3750 dipendenti.

Il nuovo rebranding di Twitter non convince per niente gli utenti

Il noto uccellino blu, storico logo di Twitter sta per abbandonarci definitivamente in favore di una X. Si tratta della strategia di rebranding fortemente voluta da Elon Musk per il suo social.

L’idea di Musk è quella di creare una super app, appunto X, in grado di saper anche gestire transazioni finanziarie, operazioni di e-banking ed espandere le opportunità nel settore commerciale.

Il nuovo rebranding pare però non piacere molto agli affezionati utenti di Twitter. Secondo i ragazzi di Sensor Tower l’app è scesa nella top 100 dal trentaduesimo posto al trentaseiesimo, le installazioni hanno subito un forte calo e gli utenti attivi giornalieri hanno subito una diminuzione del 4%.

Questi cali non fanno che agevolare le app rivali di Twitter che al contrario stanno vivendo un momento di benessere.