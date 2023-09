L’azienda più importante nella produzione dei proiettori e dei laser tv, la XGIMI, presenta il nuovissimo HORIZON Ultra. Parliamo di un proiettore 4K di ultima generazione ed anche l’unico modello domestico esistente al mondo che abbia un supporto Dolby Vision.

Il dispositivo presenta al suo interno un sistema ibrido che fonde sorgenti laser e led ad un hardware di alto livello, simile solo ai proiettori di alta gamma usati nei cinema. Possiede inoltre una modalità di gioco speciale a bassa latenza che vi permetterà lunghe sessione di gaming. Con il suo design ultra moderno, l’HORIZON Ultra sconfigge tutti i competitor del settore stabilendo un altissimo livello standard per l’intrattenimento.

Il proiettore Horizon Ultra porta il cinema nel tuo salotto

Con la tecnologia laser-led Dual Ligh, l’HORIZON ultra riesce ad unire le forze di entrambe le tecnologie e a creare uno spettro continuo e naturale contenente una vastissima gamma di colori. Inoltre, offre immagini nitide, luminose e con una colorimetria precisissima. Il nuovo sistema dona agli spettatori un display molto più luminoso rispetto ai modelli precedenti, precisamente ha una luminosità in più del ben 77%.

La XGIMI ha integrato nel proiettore 4K tecnologia Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0). Essa è un particolare sistema di calcolo ottico che ad ora era presente solo nei proiettori usati nelle sale cinematografiche o nei dispositivi di lusso. Con questa tecnologia riesce ad attarsi ad ogni condizione ambientale, cambiando le prestazioni in base ad ogni oggetto presente nella stanza e in base all’illuminazione. Questo grazie alla regolazione dinamica e automatica della visione, utilizzando sia il software che l’hardware.

L’HORIZON Ultra ha anche un sistema Dynamic Iris che permette, invece, la misurazione e la stabilità del contrasto e della luminosità, la messa a punto dei colori e uno zoom ottico automatico. Quest’ultimo serve per ridimensionare lo schermo senza perdere alcuna qualità di proiezione. Il sistema ISA 3.0 comprende anche una funzione chiamata Wall Color Adaptation: setta i colori dello schermo in base a quelli della parete circostante. Nel complesso, non troverete proiettore sul mercato migliore di questo.

Ma quanto costa? Il proiettore HORIZON Ultra è acquistabile al prezzo di 1.888€ sul sito del produttore ed anche su Amazon. Immaginate le vostre serie preferite Netflix o i film riprodotti a casa vostra in alta definizione. Con una ciotola di popcorn affianco, avreste la serata perfetta.