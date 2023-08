La popolarità della cultura sudcoreana è esplosa negli ultimi anni grazie alla diffusione dei k-drama su Netflix, ed altre piattaforme, e del k-pop. Questi due “mondi” sono stati capaci di rompere i muri spessi che separavano il mondo orientale da quello occidentale.

Grazie a serie tv drama che hanno mixato il tema romantico a quello fantasy, hanno fatto sì che il genere del k-drama decollasse e andasse oltre ogni aspettativa. Come per ogni serie ci sono alcuni più acclamati ed altri meno. Esempi sulla piattaforma sono: Alchemy of Soul, Arthdal Chronicles (di cui si attende ancora la seconda stagione), Memories of the Alhambra, The King: the eternal monarch e Mystic pop-up bar.

I k-drama sono spesso caratterizzati da cliché che li accomunano, ma riescono anche ad ammaliarti se gliene offri la possibilità. Una delle ultime novità interessanti è Destined with you, la nuova serie con Rowoon (nome d’arte di Kim Seok-woo) e Jo Bo Ah, entrambi aventi alle spalle una carriera di successo.

Destined with you, trama no spoiler del nuovo kdrama Netflix

La serie Netflix intreccia il genere fantasy a quello romance raccontando la storia della funzionaria Lee Hong Jo. Questa impacciata impiegata per caso “raccoglie” una piccolo forziere di legno contenente una maledizione avente circa 300 anni di cui l’avvocato Jang Shin Yu ne è la vittima.

Il dolore che gli provoca il sortilegio è insopportabile e colpisce la sua famiglia da centinaia di anni. Come in ogni trama romantica che si rispetti, i due, mentre tentano di trovare una soluzione per spezzare per sempre la maledizione, cominciano a provare qualcosa l’uno per l’altra.

Il drama è presente sulla piattaforma dal 23 agosto. Il regista è il medesimo di Kiss Sixth Sense, Nam Ki Hoon e lo scrittore è No Ji Seol di 100 Days My Prince, e se avete visto entrambe le serie, capirete perché crediamo che questa nuova storia non sarà deludente.