Smartphone RARI e costosi, i telefoni del passato da vendere subito

Ci sono tanti telefoni del passato che possono oggi valere tantissimo se conservati in buono stato.

Il primo smartphone che tutti ricorderanno di certo e che oggi potrebbe valere una piccola fortuna è sicuramente quello di casa Nokia. Stiamo parlando del 3310, telefono che un tempo rappresentava il massimo nel mondo mobile. Lanciato durante i primi anni 2000, questo dispositivo è stato in grado di acquisire una grande fama per via della sua grande resistenza e del classico gioco Snake. Ovviamente godeva anche di ottime capacità tecniche, chiaramente non paragonabili a quelle odierne. Tutti coloro che dovessero averlo conservato in ottime condizioni, oggi potrebbero tirarci su un bel gruzzoletto: addirittura ben 400 euro. Ma non finisce qui.

Altri telefoni molto famosi che oggi valgono una piccola fortuna

La stessa cosa vale anche per uno dei dispositivi più famosi mai creati in passato da Motorola. Svelato ufficialmente nel 1996, il classico StarTac oggi potrebbe valere qualche centinaio di euro. Questo dispositivo con tipico design a conchiglia del tempo è stato in grado di caratterizzare un epoca, con un valore che oggi potrebbe oscillare tra i 200 e i 300 euro.

Non può mancare all’appello uno dei primi dispositivi che potrebbe essere identificato come il precursore degli attuali Z Fold di Samsung. Si tratta del Nokia Communicator, telefono che si divideva in due mostrando una vera e propria tastiera fisica da utilizzare. Oggi potrebbe arrivare addirittura a valere 1000 euro.

Uno spazio di favore viene riservato al primo vero smartphone della storia, ovvero l’iPhone presentato da Steve Jobs. Il suo valore oggi potrebbe aggirarsi addirittura intorno ai 4000 euro se conservato all’interno di una scatola mai aperta.