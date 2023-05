Il passato molto spesso può presentare diverse sorprese, soprattutto se si tratta di smartphone e telefoni. Quelli provenienti dal passato possono avere oggi un grande valore, come dimostrano diversi dispositivi.

Partendo da quello che è il dispositivo del passato per eccellenza, non si può non citare una vera e propria star, ormai anche del web. Protagonista nei vari meme e immagini che richiamano i primi anni 2000, il caro vecchio Nokia 3310 risulta uno dei dispositivi primari ad avere un gran valore anche al giorno d’oggi. Si tratta forse del primo telefono cellulare dell’epoca moderna, il quale oggi, in buone condizioni, potrebbe arrivare a valere non meno di 400 €.

Telefoni e smartphone che vengono dal passato potrebbero portare nelle vostre tasche una cospicua somma di guadagno, ecco i dispositivi più appetibili

Anche se non con lo stesso hype, un occhio di riguardo potrebbe essere riservato ad una vera pietra miliare di casa Motorola. Si tratta dello StarTac, dispositivo con design a conchiglia che ha dato il via a questa tipologia di telefono cellulare. Nato nel 1996, dopo ormai 27 anni, il prezzo potrebbe oscillare ancora tra i 200 e i 300 €.

Un po’ di spazio può essere riservato anche al primo telefono dotato di tastiera fisica, con un design molto simile a quello degli attuali Z Fold di Samsung. Il Nokia Communicator, che si divideva in due mostrando da un parte lo schermo e da una parte la tastiera, oggi potrebbe valere anche 1000 €.

Infine ecco la vera e propria star, ovvero il primo iPhone presentato da Steve Jobs. Il melafonino in versione 2G oggi potrebbe arrivare ad avere un valore di circa 4000 € se tenuto all’interno di una scatola mai aperta.