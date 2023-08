Il produttore cinese Realme ha da poco tenuto un importante evento di presentazione ufficiale in India. Durante questo evento, l’azienda ha presentato ufficialmente diversi prodotti di rilievo, tra cui nuovi auricolari e smartphone. Uno di questi è il nuovo Realme 11x 5G. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente il nuovo Realme 11x 5G a meno di 200 euro

Il produttore tech Realme ha da poco sfornato un nuovo smartphone super interessante. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del nuovo Realme 11x 5G e sarà proposto ad un prezzo addirittura inferiore ai 200 euro. Ci troviamo comunque di fronte ad un device di fascia media.

Sotto alla scocca, lo smartphone è alimentato dal soc MediaTek Dimensity 6100+. In accoppiata sono presenti diversi tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno (non è presente lo slot per espandere la memoria interna). Sulla parte frontale è poi presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sul retro lo smartphone sfoggia un’ampia zona circolare in cui trovano posto le fotocamere posteriori. In particolare, sono presenti un sensore fotografico principale da 64 MP e un sensore macro da 2 MP. Lo smartphone dispone poi di una grande batteria da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0 da 33W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo mid-range Realme 11x 5G sarà distribuito inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 167 euro al cambio.