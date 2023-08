Kena Mobile le sta provando davvero tutte pur di convincere gli utenti al cambio operatore, in questi giorni ha lanciato una nuovissima campagna promozionale, con la quale addirittura regalare 200 giga di internet alla massima velocità, e la prima mensilità della medesima offerta.

I prezzi disponibili da Kena Mobile sono di tutto rispetto, ma ultimamente anche i MVNO hanno deciso di avvicinarsi pericolosamente alle prassi delle classiche realtà, come WindTre, Vodafone o TIM, mettendo a disposizione offerte mirate ed esclusive per una determinata cerchia della popolazione.

Kena Mobile, ecco le offerte del momento

Le occasioni si sprecano da Kena Mobile, ma indubbiamente la promozione di questi giorni risulta essere la migliore dell’estate, poiché promette all’utente finale ben 200 giga aggiuntivi gratis da utilizzare nei prossimi 60 giorni, ed anche la prima mensilità completamente gratuita.

Il prezzo della promozione è di soli 6,99 euro a rinnovo, il canone deve essere pagato con il credito residuo, ed oltretutto non è previsto alcun costo iniziale da sostenere (è possibile comunque ricevere la SIM gratuitamente a domicilio). L’attivazione è possibile per tutti i nuovi numeri, mentre con portabilità solo da Iliad o MVNO.

Il bundle effettivamente incluso è comunque molto valido, poiché consiste in 130 giga di internet alla velocità del 4G, passando anche per illimitati minuti che possono essere utilizzati ovunque, ed anche 200 SMS da spendere a piacimento verso i vari numeri di telefono in Italia. Non sappiamo per quanto tempo sarà attivabile, se interessati richiedetela quanto prima.