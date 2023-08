ho.Mobile è un operatore telefonico piuttosto recente, che deve la sua linea alla Vodafone, uno dei gestori telefonici più conosciuti nel mercato internazionale delle telecomunicazioni.

L’operatore garantisce una copertura di linea pari al 98%, e al pari di molti altri gestori, si propone di offrire per i suoi vecchi e nuovi clienti, promozioni sempre più convenienti e fortemente concorrenziali.

A tal proposito, ho.Mobile propone per questo periodo estivo, alcune promo da vero interessanti, sia per gli utenti che intendono effettuare una portabilità di numero, sia per coloro che invece preferiscono acquistare una SIM completamente nuova.

Promo ho.Mobile: portabilità di numero

Per i clienti che provengono da altri operatori telefonici, come: Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri gestori virtialix, ho.Mobile propone due offerte davvero interessanti:

ho. 100 Giga. Al costo di 5.99 euro al mese.

– Minuti illimitati;

– SMS illimitati;

– 100 giga di Internet in 4G ;

– Fino a 30 Mbps in download ed upload;

– Navigazione hotspot;

– Numero assistenza dedicato;

– Servizi inclus i, come : trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, SMS ho.chiamato;

– Nessun costo extra;

– Rinnovo automatico dell’offerta;

– Attivazione online e spedizione gratuita della Sim, o ritiro presso un’edicola registrata;

ho. 180 giga. Data offerta differisce dalla prima esclusivamente per la quantità di giga di Internet, che corrispondono a 180 GB, e per il prezzo, che equivale a 7.99 euro al mese.

Entrambe le promo sono attivabili fino al 31 Agosto 2023.

Promo per nuovi numeri

Per quanto riguarda gli utenti che intendono acquistare una SIM ho.Mobile nuova, il gestore propone due offerte dedicate: