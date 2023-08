Gli operatori telefonici virtuali sono la nuova frontiera del mercato delle telecomunicazioni. Ma cosa sono di preciso e perché sempre più utenti stanno scegliendo questa valida alternativa low cost?

Dicasi operatore virtuale oppure abbreviato MVNO un gestore che non possiede delle infrastrutture proprie e private ma che è obbligato a poggiarsi sulla rete di un altro operatore tradizionale, in Italia WindTre, Vodafone o TIM.

Ovviamente non possedendo una rete propria non deve coprire i costi ingenti di gestione che sono invece costretti a pagare tutti gli operatori che ne sono in possesso. Tutto ciò permette agli MVNO di fornire comunque un’ottima copertura di rete ma a prezzi stracciati.

Uno dei gestori virtuali più famoso e conveniente nel nostro paese è Kena Mobile, operatore che poggia sulla rete di TIM e che conta circa 1,8 milioni di clienti.

Kena Mobile, le migliori offerte del mese

Oggi consigliamo le migliori offerte del mese di Kena Mobile.

Per tutti i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali e altri MVNO:

Minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a soli 5,99 euro al mese;

Minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di internet a 7,99 euro al mese ;

; Minuti illimitati, 200 SMS, 230 GB di internet a 9,99 euro al mese;

Per i clienti provenienti da tutti gli operatori:

Minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 11,99 euro al mese ;

; Minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di internet a 12,99 euro al mese.

Per tutti i nuovi numeri: