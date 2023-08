La piaga dei furti d’auto colpisce la penisola da nord a sud. Purtroppo, capita sempre più spesso di parcheggiare la propria vettura e non trovarla più dopo pochi minuti di sosta. Ormai i ladri sono talmente esperti che bastano abili manovre per rubare una macchina nonostante i più moderni sistemi di sicurezza.

Nonostante la presenza di sistemi di blocco dello sterzo o antifurti satellitari, la vettura viene comunque portata via per sparire nel nulla. Tra il 2021 e il 2022, le statistiche indicano un aumento preoccupante dei furti d’auto. Si parla di un incremento del 22% per un totale di 123 mila veicoli rubati.

Le regioni maggiormente colpite da questa piaga sono Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. Inoltre, a preoccupare è anche il tasso di recupero dei veicoli rubati che si attesta sul 40%, confermando che la maggior parte delle vetture non viene mai più ritrovata.

I furti d’auto in Italia stanno crescendo considerevolmente, scopriamo quali sono le auto preferite dai ladri per cercare di proteggerle

Di seguito riportiamo le tre auto a cui prestare maggiormente attenzione in quanto sono le preferite dai malintenzionati:

Fiat Panda,

Fiat 500,

Fiat Punto,

Lancia Ypsilon,

Alfa Romeo Giulietta,

Volkswagen Golf,

Smart fortwo,

Renault Clio,

Ford Fiesta,

Opel Corsa.

Passando alla categoria SUV, i veicoli maggiormente presi di mira dai ladri sono:

Nissan Qashqai,

Land Rover Evoque,

Hyundai Tucson,

Toyota RAV4.

I proprietari di un furgone non possono dormire sogni tranquilli in quanto anche questa tipologia di veicolo è sempre nel mirino dei ladri. I modelli a cui prestare la massima attenzione sono:

Fiat Ducato,

Fiat Doblò,

Ford Transit,

Iveco Daily e

Mercedes Sprinter.

Ricordiamo che nessun veicolo è al sicuro e, per questo, è sempre meglio parcheggiarlo all’interno di parcheggi custoditi e lontano da aree poco movimentate. Inoltre, utilizzare dispositivi meccanici per il blocco dello sterzo o delle ruote, potrebbe fungere da deterrente e far desistere i malintenzionati.