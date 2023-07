Furti d'auto, le più RUBARE nel 2023 e come proteggersi

I furti di automobili che hanno riguardato lo scorso anno hanno visto alcune regioni in capo alla classifica. Guidano infatti la Campania e il Lazio. I ladri hanno dimostrato una particolare preferenza per alcuni modelli di auto, come da sempre succede. Proprio per questo motivo sembrerebbe che gli automobilisti abbiano il bisogno di ricorrere a delle tecniche antifurto sempre più avanzate.

Nel 2022, secondo i dati della polizia stradale, sarebbero state rubate in Italia 89.551 automobili, furgoni e fuoristrada. Tutto questo rappresenta quindi un aumento rispetto all’anno precedente. Si tratta del 19% in più, siccome nel 2021 erano state rubate 75.471 auto. Al momento però c’è una notizia positiva, la quale consiste nei ritrovamenti. Quasi 37.000 veicoli sono stati infatti recuperati, fissando il dato al 41% del totale.

Furti d’auto: ecco come i ladri rubano i veicoli

A quanto pare i ladri riescono a rubare le auto grazie ad alcuni trucchi abbastanza tecnologici. Questi consentono di aprire il veicolo, avviare il motore e scappare via in men che non si dica. Per prevenire tutto questo bisognerebbe installare nuovi antifurti come ad esempio il nuovo Canlock, una tecnologia che impedisce il furto bloccando l’elettronica dell’auto.

Bisogna poi parcheggiare in luoghi sicuri, come parcheggi custoditi e sorvegliati o all’interno di un cancello chiuso. Può tornare anche utile il caro buon vecchio metodo di far controllare magari ad un vicino di fiducia che l’auto sia sempre al sicuro magari più volte durante la giornata.

Tra le auto più rubate al primo posto ci sono le seguenti:

Fiat Panda; Toyota RAV4; Fiat 500; Fiat 500X; Jeep Compass.

Per essere più precisi poi ci sono i SUV ad essere particolarmente richiesti: