Il phishing è una seria minaccia alla sicurezza online di tutti gli utenti. I rischi di questa tipologia di truffa possono essere terribili come dimostra una recente storia raccontata dal Corriere del Veneto.

Stando a quanto riportato, la truffa è avvenuta ai danni di un esperto di Intelligence della Nato. Questa è la dimostrazione che nessuno è veramente al sicuro e che anche chi lavora nel settore può diventare una vittima.

Infatti, il generale ha raccontato le modalità con cui è avvenuta la truffa. Combinando il phishing e il social engineering, è stato possibile convincere la vittima e farla cadere nella rete. Tutto è partito da Facebook, dove il militare è stato contattato da una persona sconosciuta.

Attraverso l’abile utilizzo del phishing, i truffatori hanno rubato oltre 200 milioni di euro ad un esperto di Intelligence della NATO

La diffidenza iniziale, però, è stata superata dopo che il misterioso contatto ha fornito diverse informazioni che la vittima ha riconosciuto come attendibili. Ecco, quindi, che il militare si è convinto di aver conosciuto questa persona durante una missione all’estero. In seguito, il misterioso contatto ha iniziato a proporre alcuni investimenti ad alto potenziale per guadagni veloci e sicuri.

La vittima ha creduto alle parole del truffatore e ha investito inizialmente mille euro attraverso le criptovalute. Questa cifra ha iniziato a produrre interessi e il truffatore ha proposto di investire cifre più alte.

Attraverso questo inganno, parte dal phishing, la perdita da parte del militare è arrivata a toccare e superare i 200 mila euro. Si tratta di una cifra importante che la vittima non rivedrà mai più che gli è stata rubata con l’abile uso dell’inganno.