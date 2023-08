I vari operatori telefonici presenti in Italia continuano a proporre davvero tantissime offerte di rete mobile, una più conveniente dell’altra. A dei costi piuttosto bassi, infatti, gli utenti potranno avere a disposizione una enorme quantità di giga per navigare. Alcune delle offerte migliori hanno un costo di appena 8,99 euro. Scopriamo qui di seguito alcune di queste.

Offerte mobile da 8 euro al mese, ecco le migliori tra cui scegliere

Quest’estate sono disponibili davvero tantissime offerte mobile super convenienti. Si tratta principalmente di offerte di tipo operator attack, quindi rivolte a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Una delle più interessanti è ad esempio CoopVoce Evo 200.

Quest’ultima arriva infatti ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il bundle di questa offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.

Tra le offerte più interessanti ad un costo di soli 8 euro al mese c’è poi PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione comunque una grande quantità di traffico dati (100 GB, per la precisione) e minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. On alternativa, allo stesso prezzo con lo stesso bundle ma con 100 GB per navigare anche in 5G, c’è poi l’offerta Fastweb Mobile. Com quest’ultima offerta sono anche inclusi minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri, tra cui Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria.