Sta ufficialmente per arrivare Vivo X100 Ultra. L’azienda cinese fa parte del gruppo BBK Electronics insieme ad Oppo e OnePlus. L’annuncio è arrivato su Weibo e anticipa la data di lancio di tre novità di fascia alta in Cina.

Lunedi 13 maggio arriverà l’X100 Ultra insieme al X100s e X100s Pro di Vivo. Presto, dunque, non ci saranno più segreti su questi nuovi dispositivi. Nel frattempo, ci sono già alcune interessanti indiscrezioni da considerare.

Vivo X100 Ultra e X100s in arrivo

Secondo un dirigente dell’azienda, il nuovo X100 Ultra eccellerà in ben cinque contesti. Il primo riguarda la stabilizzazione “micro gimbal” del teleobiettivo. Quest’ultimo sarà capace di immortalare soggetti anche in rapito movimento. Il secondo contesto riguarda, invece, la macro del teleobiettivo che avrà il rapporto di ingrandimento più grande tra tutti gli smartphone. Nello specifico parliamo di 3,4:1.

L’opzione ritratto con poca luce del teleobiettivo, inoltre, fornirà agli utenti la possibilità di catturare immagini di qualità. E non è tutto. Il teleobiettivo permetterà anche di immortalare il cielo stellato. Infine, grazie alla collaborazione con Zeiss ed anche alla qualità dell’ISP gli utenti con un Vivo X100 Ultra avranno la possibilità di immortalare albe e tramonti.

Le altre versioni del dispositivo X100s Pro e X100s base invece potrebbero presentare un numero inferiore di novità. Nel dettaglio, in realtà, potrebbero presentarne una sola. Si tratta del chip SoC di MediaTek, ovvero il Dimensity 9300+. È la versione aggiornata del SoC migliore della gamma del produttore di Taiwan. Questo dispositivo è stato ufficializzato lo scorso novembre.

Secondo le indiscrezioni più recenti, però, il Dimensity 9300+ potrebbe non essere il SoC prescelto per X100 Ultra che invece potrebbe presentare uno Snapdragon 8 Gen 3. Ad ogni caso, questa sarà la sola novità presentata nei nuovi dispositivi. Ad ogni modo non ci resta che attendere una sola settimana per poter ottenere tutte le informazioni utili sui nuovi smartphone Vivo.