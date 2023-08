Iliad è uno degli operatori telefonici più apprezzati nel nostro paese. Fin dal suo debutto in Italia, infatti, l’operatore ha cambiato le carte in tavola ed ha costretto la concorrenza a fare altrettanto. Da pochi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile davvero sensazionale. Si tratta dell’offerta Iliad Flash 180 ed offre davvero tanto con una spesa minima. Per attivarla, però, rimangono comunque pochi giorni.

Iliad Flash 180, offerta sensazionale con 180 GB a basso costo

Da qualche giorno il noto operatore telefonico Iliad ha reso disponibile una delle sue offerte sensazionali. Si tratta come già detto dell’offerta mobile denominata Iliad Flash 180. Come da tradizione dell’operatore, anche quest’ultima si distingue dalla concorrenza per tutto ciò che ha da offrire ad un prezzo contenuto.

Nello specifico, l’offerta in questione permette di usufruire di ben 180 GB di traffico dati anche con connettività 5G. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per avere tutto questo è di appena 9,99 euro al mese.

Come già detto, però, Iliad Flash 180 è un’offerta limitata nel tempo. Gli utenti che hanno intenzione di passare a Iliad avranno infatti a disposizione fino a 28 giorni. Dopo di che, l’offerta non sarà più disponibile all’attivazione, a meno che l’operatore non decida di prorogarne la sua disponibilità. Vi terremo eventualmente aggiornati se l’operatore telefonico comuncherà delle proroghe. Ricordiamo inoltre che il costo di 9,99 euro al mese è bloccato per sempre.