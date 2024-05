Apple iPhone 15 Pro Max è lo smartphone più venduto al mondo nel primo trimestre del 2024, un dispositivo assolutamente in grado di scalzare dalle classifiche i device di casa Samsung, sebbene comunque il prezzo di vendita sia superiore al normale, avvicinandosi pericolosamente ai 1500 euro.

Gli utenti oggi possono, finalmente, approfittare di una interessante promozione applicata da Amazon, capace di ridurre di molto la spesa, sull’acquisto di un iPhone 15 Pro Max nella sua versione base, ovvero da 256GB. Nell’eventualità in cui non conosciate da vicino il mondo Apple, ricordiamo infatti che, all’interno dello stesso modello, gli smartphone si differenziano più che altro per il quantitativo di memoria ROM, in quanto non può essere in nessun modo incrementata con l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 15 Pro Max: l’offerta di 210 euro è da sogno

Un’occasione più unica che rara per accedere direttamente al top di gamma dell’azienda di Cupertino, stiamo ovviamente parlando di Apple iPhone 15 Pro Max, il migliore dell’ultima line-up, oggi acquistabile dal pubblico con una riduzione di 210 euro dal listino di 1489 euro (pari allo sconto del 14%). In parole povere, la spesa finale che sarà necessario sostenere sarà di soli 1279 euro, sempre considerando l’accesso ad uno smartphone no brand e con garanzia di 24 mesi. Andate subito a questo link per acquistarlo.

I punti chiave e di forza del prodotto sono sostanzialmente sempre gli stessi, con l’aggiunta del chip A17 Pro, innovativo e super performante, capace anche di supportare i giochi più recenti, affiancato da un display Super Retina da 6,7 pollici di diagonale, con ProMotion e refresh rate fino a 120Hz, ma anche il sistema di fotocamere più potente di sempre: con sensore principale da 48 megapixel, seguito da ultragrandangolare e da teleobiettivo 5X.