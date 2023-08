WhatsApp, i rischi per la privacy degli utenti ora non esistono più

Sono diverse le novità che WhatsApp ha riservato ai suoi utenti ultimamente, tra le quali molte che ancora qualcuno deve scoprire. Pian piano però il pubblico sta arrivando a capire cosa è stato introdotto, anche perché risulta fondamentale per avere un’esperienza ancora migliore con l’applicazione colorata di verde.

Secondo le ultime informazioni, il nuovo aggiornamento che WhatsApp ha implementato per la sua versione beta, nasconderebbe una novità molto interessante. La funzionalità andrebbe infatti ad influire in merito alla sicurezza anche se non sarebbe ancora disponibile. Tale indiscrezione sarebbe stata intercettata ancor prima del rilascio della versione 2.23.16.15 di WhatsApp Beta.

Dopo le indiscrezioni però l’aggiornamento è arrivato e ora tutti gli utenti della fase beta possono beneficiarne.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento beta porta una grande novità per la privacy e la sicurezza degli utenti

Il nuovo strumento che è stato introdotto da WhatsApp andrà a potenziare in maniera ulteriore il sistema di sicurezza aggiunto durante lo scorso mese di aprile. La novità consentirà agli utenti di avere un livello di protezione del proprio account ancor maggiore.

Si potrà infatti inserire il proprio indirizzo e-mail che servirà a proteggere il proprio account oltre che alla verifica. Non è ancora chiaro in quali situazioni verrà utilizzata questa funzione di sicurezza, ma può essere un fattore in più per evitare che qualcuno possa rubare il vostro account WhatsApp.

Chiaramente si tratta di una funzione opzionale e non obbligatoria, per cui ognuno deciderà se abilitarla o meno. Per avere questa funzione, bisogna essere in possesso dell’ultima versione beta di WhatsApp.