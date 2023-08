WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, continua a evolversi con aggiornamenti che cercano di migliorare l’esperienza utente. L’ultimo, tuttavia, ha introdotto una funzione che potrebbe essere considerata rivoluzionaria per alcuni e inusuale per altri.

Whatsapp: in cosa consiste la nuova funzione?

La nuova funzione permette agli utenti di inviare videomessaggi istantanei di pochi secondi, oltre ai tradizionali messaggi vocali più lunghi. Questa opzione aggiunge un livello di interazione più personale e dinamico alle conversazioni, permettendo agli utenti di condividere brevi clip video con amici e familiari.

Mentre l’aggiornamento è stato accolto con entusiasmo da molti, alcuni lo considerano informale e non professionale, e potrebbero scegliere di non utilizzarlo, specialmente in contesti lavorativi o con contatti professionali. L’aggiornamento è attualmente disponibile in alcuni paesi, ma non ancora in Italia. Tuttavia, alcuni utenti italiani hanno notato qualcosa di strano dopo l’ultimo aggiornamento e sono rimasti sorpresi dalla nuova funzione, utilizzandola con amici e parenti.

Per verificare se la funzione è disponibile sul proprio dispositivo, gli utenti devono controllare gli aggiornamenti dal proprio Store del cellulare, cercare eventuali aggiornamenti per WhatsApp, cliccarci sopra e attendere il completamento. Una volta finito, possono aprire una chat dell’applicazione e controllare il microfono; se appare con due opzioni, significa che la funzione è disponibile.

Tuttavia, è importante notare che questa funzione potrebbe non essere adatta a tutti i contesti. Ad esempio, potrebbe non essere appropriato utilizzarla con il proprio capo o con altre persone con cui si ha un rapporto professionale. In questi casi, potrebbe essere preferibile attenersi ai tradizionali messaggi vocali o di testo.