Kena Mobile è FOLLE, regalati 130GB con l'offerta STAR

Coloro che si stanno domandando quale sia il miglior gestore da scegliere per avere una nuova offerta mobile, possono trovare le loro risposte in Kena Mobile.

L’offerta migliore è disponibile già in prima pagina una volta aperto il sito ufficiale, dove salterà all’occhio subito il prezzo di 6,99 € al mese per sempre.

Al suo interno gli utenti troveranno minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e 130 giga utili per navigare sul web in 4G. Il primo mese è gratis e non c’è il costo di attivazione.

Kena Mobile non è solo offerte mobili: ecco le opzioni che possono essere scelte in aggiunta

Per Kena Mobile però non sono importanti solo le offerte mobili, ma anche le promozioni alle quali queste possono essere accoppiate. Attualmente sul sito ufficiale c’è la descrizione delle principali opzioni che gli utenti possono avere, sia quelli appena arrivati che quelli che sono già clienti del provider.

In primo luogo, tutti gli utenti che fanno già parte del mondo Kena Mobile, possono avere una promo straordinaria. Nel caso in cui si dovesse necessitare di connessione Internet in più, ecco 200 giga disponibili per un totale di 60 giorni al prezzo di 1,99 €. Gli utenti che sottoscriveranno questa opzione, potranno avere dunque due mesi di tempo per finire i giga guadagnati, dopodiché la parte restante andrà perduta.

L’altra offerta che non passa di certo in secondo piano è quella che riguarda coloro che sottoscrivono una nuova offerta di Kena Mobile. Scegliendo infatti il servizio di ricarica automatica, tutti potranno aggiungere alla loro promozione altri 50 giga mensili in regalo.