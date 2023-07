Kena Mobile è atterrato nel mercato delle telecomunicazioni italiane presentandosi come uno dei primi operatori virtuali low cost di telefonia. Il gestore utilizza per i suoi servizi la rete di Tim, da anni considerata una delle principali leader del settore, insieme a Vodafone e WindTre.

Per questo Luglio 2023, Kena propone alcune promozioni personalizzate. Ovvero solo alcuni utenti con determinati requisiti potranno accedere ad una promo esclusiva piuttosto che ad un’altra e viceversa.

Kena Mobile: le offerte più convenienti

Kena offre promozioni differenti a seconda dei clienti. Infatti per le nuove SIM e gli utenti che intendono effettuare una portabilità di numero da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Lyca o altri operatori virtuali.

Kena Mobile offre ben 230 GB di Internet, insieme ad altri servizi, quali:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; 200 SMS;

230 GB in 4G

Consegna e spedizione della Sim gratuita, direttamente a casa vostra. Tutto a soli 9.99 euro al mese.

Mentre invece, per gli utenti che arrivano anche da altri gestori come Tim, Vodafone o WindTre, Kena mobile propone due differenti offerte tra cui scegliere. Entrambe molto vantaggiose.

La prima, al costo di 11.99 euro al mese, offre:

– Minuti illimitati verso qualsiasi numero;

– 200 SMS;

– 100 Giga di Internet in 4G;

– Attivazione e consegna SIM gratuita.

– Minuti illimitati verso tutti;

– 200 SMS;

– 150 GB di Internet in 4G;

– Attivazione e consegna SIM gratis.

Tutte queste promozioni possono essere attivate anche direttamente dal sito ufficiale di Kena Mobile. Potrete parlare con il Servizio Clienti, utilizzare l’applicazione dedicata o recarvi personalmente a un negozio di rivendita autorizzato. Tali soluzioni possono essere applicate anche per ricevere maggiori dettagli circa il lancio di nuove offerte che potrebbero fare, ancora di più, a caso vostro.