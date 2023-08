Le offerte di casa Vodafone tornano a farsi sentire all’interno del mercato della telefonia mobile, mettendo subito sul piatto una serie di occasioni che gli utenti devono saper cogliere, sebbene comunque si tratti a tutti gli effetti di promozioni legate esclusivamente a coloro che provengono da specifiche realtà sul territorio.

Accedere alla promo di cui vi parliamo oggi è decisamente più semplice di quanto immaginiate, poiché basta collegarsi al sito ufficiale di Vodafone, e premere il pulsante per venire richiamati direttamente dall’operatore telefonico in questione. Gli utenti che potranno goderne, ad ogni modo, sono solamente coloro che rientrano tra gli uscenti da Iliad o da un MVNO.

Vodafone, le pazzie di inizio Agosto

Le promozioni che l’azienda vi potrebbe offrire appartengono alla serie Vodafone silver, sono pensate per coloro che sono decisi alla portabilità, ed hanno generalmente un prezzo che parte da 7,99 euro al mese.

Al suo interno si possono comunque trovare 150 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, con anche illimitati minuti e SMS utilizzabili verso tutti. Coloro che dovessero richiedere la spedizione della SIM a domicilio, ricordiamo essere completamente gratuita.

La navigazione di base dovrebbe essere in 4G, anche se nell’ultimo periodo diversi utenti hanno ricevuto l’avviso di 5G gratuito, così da essere sicuri di poter navigare liberamente alla massima velocità, senza costi aggiuntivi (ma dovete venire comunque selezionati, e non conosciamo gli esatti parametri con i quali Vodafone opta per queste scelte).