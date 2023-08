Vodafone batte Iliad con un servizio GRATIS e giga ILLIMITATI

Attualmente tutti i gestori riescono a corrispondere al pubblico delle offerte eccezionali per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. Non ci sono dubbi sul fatto che le principali aziende stiano facendo del loro meglio per riportare dalla loro parte un gran numero di vecchi clienti, ma tutto questo risulterebbe difficile alla luce di quanto fatto dai gestori virtuali. Questi ultimi sono riusciti a dare un’accelerata decisa nell’ultimo periodo, portando nelle loro offerte più contenuti del solito e prezzi ancora più bassi. Per questa motivazione anche un colosso come Vodafone si trova in netta difficoltà, soprattutto perché i suoi prezzi sono difficilmente accomunabili a quelli dei gestori virtuali.

Vodafone continua a battere la concorrenza e questa volta agevola i già clienti, nasce una nuova offerta straordinaria

A dimostrare la forza di Vodafone sono due offerte mobili che hanno prezzi diversi e che si rivolgono a due tipologie di utenti. La prima fa parte della vecchia gamma conosciuta come Silver, la quale include al suo interno un costo mensile di soli 7,99 € con soluzione Smart Pay.

L’offerta consente al pubblico di avere minuti e messaggi senza limiti verso tutti gli utenti con un totale di 150 giga in 4G per navigare sul web tutti i giorni.

No finisce però qui, visto che Vodafone ha pensato anche ai suoi già clienti con una nuova offerta mai vista prima. Coloro che hanno già un abbonamento in fibra ottica, potranno scegliere infatti la nuovissima Family+, soluzione che vanta al suo interno tutti i contenuti senza limiti, anche i giga per navigare.

Il prezzo mensile sarà di soli 9,99 € al mese con il 5G incluso nel prezzo, davvero un grande regalo da parte del gestore anglosassone.