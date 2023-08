iPhone, scoperto uomo "vestito" di smartphone diretti al contrabbando

Il contrabbando ha assunto una nuova forma audace e ingegnosa. Recentemente, un uomo è stato fermato dalle autorità aeroportuali cinesi mentre cercava di contrabbandare ben 68 iPhone. La sua tattica? Ha letteralmente avvolto il suo corpo con gli smartphone, utilizzando nastro da imballaggio per fissarli ai suoi polpacci e nascondendoli sotto i vestiti.

iPhone, il trucco del contrabbandiere

L’incidente ha avuto luogo alle dogane cinesi, dove l’uomo ha cercato di passare attraverso la corsia “niente da dichiarare”. Tuttavia, la sua camminata goffa ha attirato l’attenzione delle autorità. Una volta ispezionato, è stato scoperto che aveva cosparso il suo corpo di iPhone, tutti nascosti abilmente sotto i vestiti. Le foto rilasciate mostrano le gambe dell’uomo completamente avvolte da iPhone, fissati con nastro adesivo.

La motivazione dietro un tale tentativo audace è chiara: il lucro. Considerando che ogni iPhone potrebbe essere venduto per un prezzo elevato, l’uomo avrebbe potuto realizzare un profitto considerevole. Secondo le stime, se avesse venduto ogni iPhone 14 da 128GB al prezzo di 999 dollari, avrebbe potuto guadagnare circa 13.000 dollari, considerando un margine di profitto del 20%. Questa somma, sebbene considerevole, non giustifica certamente il rischio assunto, dato che ora l’uomo potrebbe affrontare severe conseguenze legali per il suo tentativo di contrabbando.

Questo incidente sottolinea l’estrema lunghezza a cui alcune persone sono disposte ad andare per fare un profitto rapido. Inoltre, evidenzia l’importanza di una sorveglianza efficace nelle dogane e la necessità per le autorità di rimanere sempre un passo avanti rispetto alle tattiche sempre più ingegnose utilizzate dai contrabbandieri. Mentre la tecnologia e i prodotti elettronici come gli iPhone continuano a essere altamente desiderabili sul mercato globale, è probabile che tali tentativi di contrabbando diventino sempre più sofisticati. Pertanto, è essenziale che le autorità rimangano vigili e aggiornate sulle ultime tattiche utilizzate dai contrabbandieri.