Dopo l’annuncio delle modifiche che verranno apportate al codice della strada, sembra che la stretta sui veicoli elettrici di micromobilità sarà più corposa del previsto, se prima infatti l’idea dell’assicurazione era stata pensata solo per i monopattini, ora si intende estenderla anche a tutti i veicoli elettrici leggeri, categoria al cui interno troviamo sia i monopattini sia le bici elettriche, nel Consiglio dei Ministri che si è svolto nella giornata di l’altro ieri, è stato approvato infatti in via preliminare un decreto legislativo con cui viene accolta la “direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità“.

Una scelta condivisa

Da quanto è emerso l’Unione Europea aveva lasciato la decisione finale comunque ai singoli stati, l’Italia ha deciso di includerli nel decreto legislativo, effettivamente il Ministro dei Trasporti Salvini aveva già annunciato una stretta sui monopattini con l’arrivo di obbligo di targa e assicurazione, ora il range è decisamente più ampio.

Una delle novità più importanti è che l’obbligo assicurativo si applicherà ai mezzi indipendentemente dal terreno su cui circolano, dunque non conterà che siano fermi, in movimento oppure stiano circolando in zone soggette a restrizioni, dettaglio a cui bisogna aggiungere anche la possibilità di sospendere l’assicurazione più volte però per un massimo di 9 mesi, non si tratterà più dunque di una possibilità concessa dalla compagnia assicurativa ma diventerà un obbligo che ogni agenzia dovrà offrire ai propri clienti.