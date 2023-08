Il servizio Amazon Drive non sarà più disponibile a partire dal 31 dicembre 2023. Gli utenti che utilizzano il servizio di archiviazione in cloud non potranno più accedere ai file caricati online a partire da questa data.

Amazon disabiliterà l’accesso tramite il sito web e le applicazioni mobili su iOS e Android. Tuttavia, i file non saranno persi del tutto per la fortuna degli utenti. Infatti, i dati verranno spostati su Amazon Photos in maniera del tutto automatica.

Inoltre, a partire da agosto verranno integrate nuove funzionalità per Amazon Photos che permetteranno di supportare attivamente la transizione. Il gigante dell’e-commerce conferma che gli utenti potranno gestire con facilità i propri file, compresi anche i contenuti non fotografici e non video, collegandosi al sito web di Amazon Photos.

Il servizio Amazon Drive chiuderà a partire dal 31 dicembre 2023 e al suo posto sarà possibile gestire i file archiviati nel cloud con Amazon Photos

Nel caso in cui i file caricati su Amazon Drive siano organizzati in cartelle, questa suddivisione resterà invariata per facilitare gli utenti. Inoltre, l’accesso ai dati attraverso Amazon Photos sarà possibile anche dopo il 31 dicembre 2023.

Per quanto Amazon Photos e Amazon Drive siano due servizi completamente separati, condividono il percorso di archiviazione dei file. Tutti gli utenti interessati a mantenere i propri file sono invitati a non eliminarli in quanto saranno trasferiti direttamente da una piattaforma all’altra.

La chiusura del servizio rientra nell’ottica dello snellimento dell’offerta per eliminare servizi ridondanti che creano confusione negli utenti. Gli utenti sono invitati a familiarizzare con Amazon Photos per non trovarsi spiazzati durante il primo utilizzo.