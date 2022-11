A partire dal 31 dicembre 2023, tutti i file archiviati su Amazon Drive non saranno più disponibili per i clienti che li hanno caricati. Infatti, il servizio cloud sta chiudendo e quindi è iniziata la campagna di comunicazione per avvisare tutti coloro che l’hanno utilizzato in passato.

Amazon vuole assicurarsi che nessun cliente arrivi impreparato alla data fatidica del 31 dicembre 2023, giorno in cui il servizio cesserà di essere disponibile. Tuttavia, la fase di chiusura di Drive inizierà molto prima.

A partire dal prossimo 31 gennaio 2023, Amazon Drive non supporterà più il caricamento di file sul sito web. I file precedentemente salvati sul cloud resteranno comunque accessibili e sarà possibile effettuare una copia di backup per non rischiare di perderli.

Amazon Drive sta per chiudere e gli utenti sono invitati a salvare i propri file prima che non siano più disponibili

Il colosso americano, inoltre, consiglia alcuni strumenti alternativi per non perdere le foto e i video più preziosi. Utilizzando Amazon Photos sarà possibile accedere a tutte le immagini e i filmati presenti su Drive.

I due servizi condividono lo stesso processo di archiviazione pur essendo totalmente separati. Ecco quindi che se su Drive sono presenti foto e video, questi saranno disponibili anche su Amazon Photos senza bisogno di spostarli. Basterà collegarsi al sito web o scaricare l’app per iOS o Android.

Tutti gli altri file, invece, andranno scaricati manualmente entro il 31 dicembre 2023. Il colosso dell’e-commerce consiglia di utilizzare la versione web di Amazon Drive per visualizzare e scaricare i tuoi contenuti diversi da foto e video. In caso di problemi o domande, è possibile collegarsi alla pagina Domande Frequenti per ricevere supporto dedicato.