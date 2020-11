Dopo l’annuncio che Google Foto non avrà più backup illimitato, molti utenti hanno iniziato a guardare con interesse Amazon Photos, l’alternativa di Amazon che garantisce backup illimitato delle proprie foto.

Amazon Photos è uno dei tanti servizi inclusi in Amazon Prime, l’abbonamento unico del colosso dell’e-commerce. Se siete interessati potete richiedere la prova gratuita sul sito ufficiale della piattaforma.

Amazon Photos è un’ottima alternativa a Google Foto

Su Amazon Photos è possibile caricare un numero illimitato di foto, mentre per i video è previsto un limite a 5 GB di spazio. Nel caso in cui abbiate bisogno di più spazio per i video, è possibile acquistare dei pacchetti aggiuntivi: 100 GB per 1.99 euro al mese, 1TB per 9.99 euro al mese o 2TB per 19.99 euro al mese.

È possibile utilizzare il servizio tramite l’interfaccia web, ma ovviamente è disponibile anche l’app per Android e iOS, da cui è possibile abilitare il backup automatico delle foto. Amazon Photos ha funzionalità molto simili a quelle a cui ci siamo abituati con Google Foto. Per esempio è possibile cercare luoghi, oggetti, date e persone nelle foto, impostare delle foto come Preferite e averle sempre a portata di mano.

E ancora, vedere tutte le persone riconosciute dall’algoritmo di intelligenza artificiale, assegnargli un nome e trovare facilmente tutti gli scatti in cui appare una persona, creare album personalizzati, creare un archivio di famiglia, per condividere una selezione di foto con i membri della propria famiglia, abilitare i backup automatici e liberare spazio sul dispositivo. Ora la scelta finale sta a voi.