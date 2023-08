ILIAD, tutte le promozioni lanciate nel mese di Agosto

Iliad, l’operatore di telefonia mobile low cost, offre una serie di piani tariffari che si adattano a diverse esigenze di utilizzo. Nonostante l’offerta da 6,99 euro, che includeva minuti e SMS illimitati e 40 GB di dati, non sia più disponibile, l’operatore ha introdotto nuove promozioni che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

ILIAD: le promozioni disponibili

Tra le offerte disponibili ad agosto 2023, “Voce” offre minuti e SMS illimitati e 40 MB di dati in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese. “Giga 100” offre minuti e SMS illimitati e 100 GB di dati in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese. “Giga 150″ offre minuti e SMS illimitati e 150 GB di dati, anche in 5G, a 9,99 euro al mese. Infine, “Dati 300” offre minuti e SMS a consumo e 300 GB di dati in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese.

Iliad si distingue per l’assenza di vincoli e costi nascosti. Il prezzo è fisso per sempre, senza rimodulazioni. Inoltre, offre una copertura del 99% del territorio italiano in 4G o 4G+, e con l’offerta 5G, garantisce la massima velocità sulla sua rete di ultima generazione che raggiunge oltre 3.000 Comuni. Per tutte le offerte, l’attivazione costa 9,99 euro una tantum, mentre la SIM e la spedizione sono gratuite. Se si esaurisce il traffico dati, si può continuare a navigare al prezzo di 90 centesimi ogni 100 MB solo in caso di effettivo utilizzo. Per l’assistenza, si può contattare il Servizio Clienti al 177, disponibile dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Per gestire l’offerta, è sufficiente accedere all’Area Personale da mobile o web. Da qui, è possibile verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online o attivare il pagamento automatico, modificare le deviazioni di chiamata o alcuni dati personali, richiedere uno smartphone a rate o cambiare tariffa.

Se si viaggia all’estero e si ha bisogno di dati extra, Iliad offre opzioni ad hoc per l’estero. Ad esempio, si possono acquistare 5 GB extra di traffico dati per l’UE a 3,99 euro per un mese, o 5 GB extra di traffico dati per la Svizzera a 4,99 euro per un mese.

Per attivare online le offerte di Iliad, è necessario registrarsi sul sito iliad.it. La SIM viene consegnata via posta e imbucata nella cassetta delle lettere in 1-5 giorni lavorativi. Per l’attivazione, è necessario effettuare la video identificazione.