Con Iliad gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, ed essere sicuri di avere tra le mani una delle migliori offerte del periodo, riuscendo altresì a spendere decisamente meno di quanto sarebbe possibile raggiungere altrove, o presso altri operatori telefonici in Italia.

In netto contrasto con il trend del momento, la migliore promo di Iliad può anche essere richiesta nei punti vendita fisici e sul sito ufficiale, oltretutto senza limiti o vincoli contrattuali. In altre parole, gli utenti la possono richiedere senza dover provenire da specifiche realtà sul territorio, la consegna è gratuita a domicilio, mentre inizialmente è richiesto il versamento di un contributo di 9,99 euro.

Iliad, solo oggi la migliore offerta del momento

La promozione migliore di Iliad resta ad oggi ancora la Giga 150, soluzione che prevede il pagamento di un contributo fisso di 9,99 euro al mese, per riuscire ugualmente a godere di 150 giga di traffico dati, con velocità massima in 5G (senza limiti o costi aggiuntivi), ed anche illimitati minuti e SMS che potranno essere inviati a piacimento verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Come al solito, parlando di Iliad almeno, il prezzo indicato è da considerarsi valido a tempo indeterminato, senza rimodulazioni future di alcun tipo. Nel caso in cui viaggiaste in Europa, potrete utilizzare 10 giga di traffico dati per il roaming, mentre minuti e SMS sono illimitati.