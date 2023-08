I tentativi di phishing si evolvono costantemente e i truffatori escogitano nuovi sistemi per cercare qualche malcapitato che cada nella trappola. Per riuscire ad ingannare gli utenti, le truffe cambiano costantemente e coinvolgono anche brand importanti come Amazon.

Per evitare di farsi ingannare, il team di Amazon ha deciso di rivelare alcune delle truffe più diffuse. Che si tratti di chiamate, SMS o email, il sito di e-commerce viene utilizzato in modo fraudolente dagli hacker per rendere la truffa più credibile.

In particolare, la truffa attualmente più diffusa è quella sugli investimenti. I truffatori stanno contattando telefonicamente gli utenti chiamando a nome dei Servizi finanziari di Amazon. Attraverso questa chiamata, i malintenzionati puntano ad ottenere i dati di pagamenti degli utenti per “investire” in azioni dell’e-commerce o in “opportunità di business”.

I clienti Amazon sono esposti ad una serie di tentativi di phishing e smishing, ecco le principali truffe a cui prestare la massima attenzione

Una ulteriore truffa riguarda i concorsi e le lotterie. In questo caso, viene comunicato agli utenti di aver vinto premio in un concorso. Per poter riscattare il premio, gli utenti sono invitati a fornire i propri dati sensibili tra cui anche il numero della carta di credito e i relativi codici di sicurezza per la “spedizione o gestione del premio”.

In entrambi i casi, si tratta solo di una truffa in quanto Amazon non effettua nessuno dei due servizi. La piattaforma di e-commerce invita i propri utenti a non cadere nella trappola del phishing o dello smishing. Non bisogna mai condividere i propri dati di pagamento tramite telefono o email per non rischiare di trovarsi con il conto corrente svuotato.

Se doveste ricevere comunicazioni di ogni tipo (chiamate, messaggi o e-mail) che ritenete fraudolente, è possibile segnalare il messaggio per consentire ad Amazon di approfondire.