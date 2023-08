Le truffe online sono sempre dietro l’angolo e bisogna essere pronti a fronteggiarle per non rischiare di diventare una vittima dei truffatori. Il team di Amazon.it ha raccolto alcuni suggerimenti che permettono di riconoscere una email di phishing o un tentativo di truffa e, quindi, evitare di cadere nella trappola degli hacker.

In questo modo, sarà possibile proteggere in maniera più efficace il proprio account e i dati personali. Sebbene possa sembrare scontato, il primo modo per evitare di fornire i propri dati sensibili ai truffatori è quello di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali di proprietà di Amazon. Bisogna sempre verificare se l’app mobile o il sito web sono quelli ufficiali, anche quando si richiede assistenza tecnica o si vanno ad apportare modifiche al proprio account.

Amazon ci tiene ai propri utenti e vuole scongiurare il pericolo di truffe, ecco i quattro consigli da seguire per essere sempre sicuri

Il secondo aspetto da considerare è quello della falsa urgenza. I truffatori tendono a causare creare un senso di urgenza negli utenti per effettuare operazioni in preda all’ansia. Ecco perché non bisogna mai lasciarsi ingannare da email riguardanti pacchi persi o restituiti al mittente oppure da pagamenti non andati a buon fine.

Il terzo elemento a cui fare attenzione è che Amazon non consente di fare pagamenti per telefono. Il servizio clienti non chiederà mai di fornire in chiamata i propri dati di pagamento per prodotti o servizi.

Infine, è sempre consigliato verificare i link. I siti web legittimi dell’ecommerce contengono l’indirizzo “amazon.it”. I siti dei truffatori possono copiare la grafica ma non l’indirizzo web, quindi bisogna verificare l’URL quando si naviga online.