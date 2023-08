Se prima in molti leggendo la parola “phishing” pensavano ad qualcosa legata alla pesca, ora non è più così. La parola è sempre più nota tra gli utenti del web: è la tecnica più comune utilizzata dai criminali informatici per attuare truffe in ambito digitale.

Questo tipo di attacco informatico nel tempo si è evoluto, diventando sempre più sofisticato e soprattutto più difficile da individuare. Gli hacker sanno come manipolare le vittime per raggiungere i loro obiettivi utilizzando una tecnica chiamata “ingegneria sociale“. Possono catturarvi all’amo tramite: SMS, mail, telefonate e persino immagini.