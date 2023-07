WindTRE, la promo migliore del mese è quella da 150GB gratis

Nessuno avrebbe mai creduto che un’offerta del genere potesse ritornare disponibile in così poco tempo. Solo il mese scorso infatti WindTRE aveva deciso di lasciare fuori dalle sue promozioni del momento una delle migliori, ovvero quella GO 150 TOP che oggi è tornata alla carica. Bastano pochi soldi per sottoscriverla ogni mese, tra l’altro con tanti contenuti al suo interno che battono nettamente quelle promozioni della concorrenza che stanno dominando da tempo. L’obiettivo sarà sempre lo stesso ovvero quello di portare via tanti utenti ai provider italiani, che ora come ora stanno riuscendo a tirare su un bel po’ di pubblico.

L’unico modo per riuscirci per WindTRE era quello di lanciare un’offerta che potesse stupire tutti, magari spingendoli ad un rientro. Secondo quanto riportato, sono moltissime le persone che avrebbero risposto in maniera affermativa al messaggio. Ricordiamo infatti che per riuscire a sottoscrivere questa nuova offerta, bisogna essere tra i fortunati a ricevere un SMS di rientro.

WindTRE: ecco cosa include al suo interno la nuova GO 150 TOP+

Basta veramente poco per essere felici oggigiorno con un’offerta telefonica. Soprattutto quando si sceglie un gestore come WindTRE è semplice ottenere il meglio per pochi euro mensili.

La nuova GO 150 TOP+ con tutto incluso costa pochissimo e dura per molto tempo. Ogni mese gli utenti dovranno i fatti pagare solo 5,99 €, proprio come le offerte dei gestori virtuali. I contenuti sono eccezionali visto che si parte da minuti senza limiti verso tutti e da 200 SMS sempre verso tutti. Infine ecco 150 giga per la navigazione web in 4G.