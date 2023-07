WindTre, scopri come ottenere il tuo smartphone preferito a rate zero

WindTre ha lanciato un nuovo catalogo di smartphone per i suoi clienti esistenti, che possono ora acquistare i dispositivi a rate zero, pagando solo un eventuale anticipo. Questa promozione consente ai clienti di abbinare uno smartphone alla loro offerta di rete mobile, ottenendo uno sconto pari a ogni rata mensile sull’offerta stessa. Di conseguenza il dispositivo scelto viene acquistato in 24 rate mensili da 0 euro ciascuna, con un contributo di attivazione di 6,99 euro.

WindTre: quali sono gli smartphone disponibili?

Il catalogo aggiornato, disponibile dal 26 luglio 2023, include gli smartphone Realme C53 e TCL 408. Normalmente, l’anticipo per il Realme C53 è di 79,99 euro, mentre per il TCL 408 è di 49,99 euro. Tuttavia, per alcuni clienti selezionati, questi due smartphone sono disponibili in edizione limitata con anticipo zero, ma con finanziamento Findomestic o, nel caso del Realme C53, anche Compass.

Altri smartphone compatibili con questa promozione includono il Motorola Moto G53 5G, il TCL 40R 5G, l’Honor 70 Lite 5G, il Xiaomi Redmi 10 5G e il ZTE Blade V50 Design 5G, tra gli altri. Questi sconti dovrebbero continuare fino al 18 settembre 2023.

La promozione è disponibile solo per i clienti WindTre che hanno una SIM attiva da almeno 180 giorni e un’offerta dal prezzo minimo di 9,99 euro al mese. I clienti possono verificare la compatibilità della loro SIM recandosi in negozio, dove possono anche effettuare l’acquisto dello smartphone.

Per il pagamento delle rate mensili, l’addebito avviene su carta di credito o conto corrente bancario, o sullo stesso metodo di pagamento Easy Pay dedicato alla propria offerta. In caso di recesso anticipato, il cliente può scegliere se mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere le rate residue non ancora pagate in un’unica soluzione. Questa scelta può essere modificata in qualsiasi momento.