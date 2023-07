Spesso, quando si è fuori casa, immersi nella natura, ci si trova a dover fare i conti con la paura di rimanere senza carica per i propri dispositivi. Fortunatamente, Decathlon ha a disposizione la soluzione ai nostri problemi.

Tramite la stazione di alimentazione mobile di National Geographic venduta da Decathlon a soli 159 euro, si può avere a disposizione energia durante ogni viaggio ed escursione.

Le caratteristiche del Kit Fotovoltaico venduto da Decathlon

Il Kit fotovoltaico del National Geographic ha suo design leggero e compatto che lo rende l’alleato perfetto in qualsiasi avventura all’aperto, grazie alle sue comode dimensioni da 21cm di larghezza 24cm di lunghezza e 12 di altezza.

La batteria agli ioni di litio da 88,8 Wh di alta qualità garantisce una fornitura energetica sufficiente ad alimentare le cinque diverse uscite USB, oltre a un’uscita CC e CA, compatibile con tutti i tipi di cavi standard. La Power Station, inoltre, è un’alternativa sostenibile ai tradizionali generatori di energia a combustione.

Con il suo funzionamento silenzioso e la capacità di generare elettricità senza l’utilizzo di carburanti, dimostra quanto sia ecologica e rispettosa dell’ambiente. Per di più, grazie alla sua potente batteria, impiega solo cinque ore per una ricarica completa.

Il pannello solare Bresser, incluso nel kit, è il pezzo che permette di raggiungere l’autosufficienza energetica. L’energia solare è una fonte gratuita e dalla inesauribile potenza e con il pannello solare Bresser la si potrà sfruttare ovunque si vada.

Il suo utilizzo è semplice e immediato. Basta aprirlo, allinearlo perpendicolarmente al sole e collegare i dispositivi tramite un cavo USB adatto o il cavo di collegamento CC incluso nella confezione. La ricarica inizierà nell’immediato e garantirà energia a sufficienza per ogni necessità.

Decathlon permette di pagare il pannello tramite 3 leggere rate, grazie al servizio di finanziamento senza interessi offerto da Klarna, in più il reso del prodotto è garantito per ben 30 giorni.

Anche se staccare un po’ dalla tecnologia non farebbe affatto male, questa è davvero un’occasione imperdibile per gli amanti delle escursioni e dei viaggi nella natura. Ovunque si andrà, si avrà la certezza di avere energia a sufficienza per ogni energenza.