Batterie: arriva la batteria fatta di ioni di litio, ecco i dettagli

SolidEnergy Systems, spinoff del Massachusetts Institute of Technology (che punta a migliorare la densità energetica delle batterie) e General Motors hanno in mente di costruire una nuova batteria agli ioni di litio contro ogni spreco, entro il 2023.

Scendendo nei dettagli, quale sarà la struttura della nuova invenzione? I veicoli elettrici di GM saranno basati sulla tecnologia Ultium, che comprende il sistema di gestione della propulsione e dell’alimentazione del veicolo, batterie incluse. Con la tecnologia attuale GM stima al massimo un’autonomia di 450 miglia per i suoi veicoli elettrici (oltre 700 km), mentre nel caso del nuovo Hummer elettrico parla di 350 miglia (563 km). Al momento non sa dire come riuscirà a incrementare queste cifre per effetto della collaborazione con SolidEnergy Systems.

Fondata nel 2012 da Qichao Hu, SolidEnergy Systems ha realizzato una batteria al litio metallo senza anodo, semplice da produrre e con efficienza raddoppiata per le auto elettriche. Alla maggiore densità energetica, inoltre, corrispondono sicurezza e longevità paragonabili a quelle delle batterie agli ioni di litio usate in smartphone, wearable, droni e altri dispositivi.

Batteria: le novità

GM è quindi interessata alle proprietà intellettuali di SolidEnergy Systems, tra cui i processi di produzione delle batterie al litio metallo senza anodo e degli elettroliti in grado di prolungare il ciclo di vita delle batterie. Anche GM per il futuro prevede il passaggio allo stato solido. In passato alcuni responsabili di GM hanno rivelato che l’azienda ha già assegnato alcuni team allo sviluppo di batterie che possano garantire un ciclo di vita complessivo di un milione di miglia, così come su elettroliti privi di cobalto, batterie allo stato solido e ricariche ultra-fast. Le attuali batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici garantiscono al massimo un ciclo di vita di 100 o 200 mila miglia (circa 160-320 mila chilometri).