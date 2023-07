Xiaomi si sta preparando per presentare il prossimo device pieghevole, il MIX Fold 3. Lo smartphone foldable ha ottenuto la certificazione MIIT, uno degli ultimi passaggi necessari prima della commercializzazione.

Considerando le tempistiche, possiamo aspettarci che il debutto di Xiaomi MIX Fold 3 possa avvenire già ad agosto. Il periodo sarà quindi molto intenso, considerando l’arrivo anche le proposte foldable di Samsung e più avanti anche quelle di Honor, OnePlus e OPPO.

Stando a quanto emerso grazie alla certificazione MIIT, il nuovo Xiaomi MIX Fold 3 sarà caratterizzato dal numero di licenza 00-B324-238711 e dal numero di modello 2308CPXD0C. Lo smartphone rientra tra i device 5G e supporterà anche le reti 4G, 3G e 2G. Sarà presente la modalità dual SIM dual standby per gestire contemporaneamente due schede.

Xiaomi si sta preparando al debutto del nuovo MIX Fold 3, la nuova generazione dello smartphone pieghevole del produttore

Nelle scorse ore, è arrivata anche la certificazione 3C che ha permesso di svelare ulteriori dettagli sullo smartphone pieghevole. Stando alle indiscrezioni trapelate, il device sarà spinto dal SoC Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, il chipset Qualcomm non sarà in versione base ma presenterà un overclock per garantire maggiore potenza. La batteria dovrebbe essere da 4.800mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W con il cavo e a 50W in modalità wireless.

Dal punto di vista del design, il MIX Fold 3 potrebbe avere un corpo realizzato in vetro curvo con tonalità bianche. Sul retro farà bella mostra di se una quadrupla fotocamera posteriore con ottiche realizzate in collaborazione con Leica. In generale, il nuovo foldable di Xiaomi sarà più leggero e sottile rispetto al predecessore, il MIX Fold 2.

La produzione avverrà nello stabilimento di Xiaomi a Yizhuang, Pechino. Questa struttura è altamente smart con sistemi di produzione intelligenti e automatizzati pensati per migliorare la precisione e l’affidabilità della produzione.