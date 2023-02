Il lancio della famiglia Xiaomi 13 ha stupito tutti per la qualità dei prodotti mostrati e, soprattutto, per le tecnologia utilizzata. Infatti, il produttore cinese ha voluto realizzare dei veri e propri camera-phone che solleveranno ulteriormente l’asticella delle fotografie su mobile.

Come sottolineato durante l’evento tenutosi in occasione del MWC 2023, Xiaomi ha stretto una partnership tecnica con Leica. Le due aziende hanno collaborato per realizzare ogni aspetto del comparto camera di Xiaomi 13 e 13 Pro.

Questo significa che sono stati curati nei minimi dettagli tutti gli aspetti riguardanti l’hardware delle fotocamere e il software di scatto. Anche l’interfaccia utente è stata personalizzata al fine di garantire agli utenti un’esperienza fotografica che potesse rispecchiare il livello professionale.

Xiaomi 13 e 13 Pro si preannunciano dei camera-phone senza compromessi grazia alla partnership tecnica con Leica

Entrambi i dispositivi sono dotati di una tripla fotocamera con lenti ottiche Leica anche se presentano alcune differenze tra i due modelli. In particolare, su Xiaomi 13 Pro troviamo il sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH.

Questa configurazione è composta da una fotocamera principale grandangolare da 23mm con un sensore IMX989 ultra-grande da 1 pollice, un teleobiettivo flottante da 75mm e una fotocamera ultragrandangolare da 14mm. Il sensore IMX989 è il più grande mai utilizzato su uno smartphone e, di conseguenza, può catturare più luce rispetto agli altri modelli.

La gamma cromatica è quindi più ampia e restituisce un contrasto netto. Le texture risultano più definite e possono rivelare ogni dettaglio in fase di scatto. Il device, inoltre, può vantare la tecnologia di messa a fuoco interna di livello DSLR per ottenere immagini sempre nitide e a fuoco.

Passando a Xiaomi 13, invece, la fotocamera principale ha un sensore Sony IMX800 da 1/1,49″ totali e 1/1,56″ effettivi. Al suo fianco troviamo un teleobiettivo da 3,2x con sensore da 10MP con apertura f/2,0 e un sensore ultra-wide da 12MP con apertura f/2,2.

Gli utenti possono selezionare due stili fotografici distinti, denominati Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, per ampliare le possibilità di scatti e realizzare foto artistiche. Non mancano i filtri dedicati e tante piccole modifiche che sarà possibile effettuare per personalizzare gli scatti.

Sfruttando le potenzialità offerte da Xiaomi Imaging Engine, i due flagship potranno godere di capacità fotografiche computazionali avanzate. Si potrà scattare più velocemente, avere una messa a fuoco più rapida e riprendere anche in movimento senza compromettere la qualità. Inoltre è possibile scattare in RAW DNG a 10-bit per poter avere la massima qualità e effettuare post-produzione professionale su Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.

La qualità assoluta offerta da Xiaomi e Leica si ha anche nelle riprese video. Sfruttando la modalità “Creare in Dolby Vision” è possibile ottenere colori vividi, rapporti di contrasto nitidi e dettagli ricchi. I video vengono catturati in 4K Ultra Night con supporto alla stabilizzazione video HyperOIS.