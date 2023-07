Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 ufficiali, specifiche tecniche e prezzi

Samsung ha annunciato la quinta generazione dei foldable più amati al mondo, oggi vi parliamo di Galaxy Z Flip5 e Z Fold5, device pieghevoli pronti a far vivere agli utenti esperienze davvero uniche, con un design compatto ed elegante, ed allo stesso tempo con molteplici possibilità di personalizzazione. Conosciamoli meglio da vicino.

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip5 è un dispositivo estremamente tascabile, la Flex Window è oggi 3,78 più grande (rispetto alla generazione precedente), offrendo più personalizzazione (con orologi informativi abbinabili al Galaxy Watch6) e l’accesso ai numerose informazioni utili. Tra queste spiccano chiaramente i Widget, ma anche la visualizzazione Multi Widget (per passare rapidamente da uno all’altro), la Risposta Rapida (con tastiera QWERTY per inviare senza problemi i messaggi) e Samsung Wallet per i pagamenti mobile.

Sempre sfruttando la Flex Window, gli utenti possono approfittare della camera posteriore per realizzare selfie mai visti prima d’ora, oppure appoggiarsi alla FlexCam, con la quale si potranno raggiungere infinite angolazioni, e passare alla modalità Flex per la modifica rapida degli scatti anche direttamente sullo schermo esterno. Il comparto fotografico è ad ogni modo composto da due sensori da 12 megapixel, entrambi da 12 megapixel un grandangolare ed un ultragrandangolare, con apertura F2.2.

Il display interno è invece da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz (adattativo) e risoluzione FullHD+. Dimensionalmente il prodotto è veramente ridotto, poiché da chiuso raggiunge soli 71,9 x 85,1 x 15,1 millimetri, ed un peso di 187 grammi; le prestazioni, più che adeguate per la fascia di prezzo, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Il prodotto sarà acquistabile in Italia nelle due varianti, con 8GB di RAM e 256GB di memoria a 1249 euro, oppure con 8G di RAM e 512GB di memoria, a 1369 euro.

Samsung Galaxy Z Fold5

Il Samsun Galaxy Z Fold5 è il più sottile e leggero di sempre, ma allo stesso tempo integra un display ancora più ampio, ed una batteria dall’autonomia migliorata. Lo schermo principale raggiunge infatti 7,6 pollici, un Dynamic Amoled 2X con risoluzione 2176 x 1812 pixel (QXGA+) e refresh rate adattivo a 120Hz (luminosità di picco aumentata del 30%, raggiunge fino a 1750 nit); nella parte esterna, invece, si trova un pannello da 6,2 pollici, con risoluzione HD+, sempre Dynamic AMOLED 2X e refresh rate fino a 120Hz.

Parlando di dimensioni, il prodotto è indubbiamente più leggero, si ferma a 253 grammi, ed una volta chiuso raggiunge 67,1 x 154,9 x 13,4 millimetri. Le funzioni sono alla base dell’esperienza quotidiana con Z Fold5, infatti sarà possibile appoggiarsi al Multischermo e all’App Continuity, oppure alla S Pen Fold Edition (quindi con inclusa la S Pen), migliorata per incrementare ulteriormente la produttività. La barra delle applicazioni facilita il passaggio da un’app all’altra, con la possibilità di aprire rapidamente fino a 4 applicazioni recenti, con trascina e rilascia a due mani, sarà possibile trascinare rapidamente i contenuti tra le varie app.

Come vi dicevamo, la nuova S Pen Fold Edition è più sottile e compatta, la Slim S Pen Case è grande quasi quanto una normale custodia del modello Fold, così da non renderla troppo differente da quanto siamo abituati a vedere. A muovere il dispositivo, ad ogni modo, troviamo il processore Qualcomm Snapdragon Gen 2, con raffreddamento avanzato per dissipare al meglio il calore.

Galaxy Z Fold5 sarà disponibile in Italia in tre configurazioni, con differenze legate al taglio di memoria interna: 256GB a 1999 euro, 512GB a 2119 euro, per finire con la variante da 1TB ed il suo prezzo di 2339 euro. Se interessati, per entrambi i modelli, nel periodo di preordine sarà possibile acquistare la variante da 512GB pagandola lo stesso prezzo di quella da 256GB; mentre solo per il Fold5, la 1TB sarà disponibile a 2239 euro.